Депутаты предлагают законодательно урегулировать дистанционную формы работы.

Законопроект №4051 о совершенствовании правового регулирования дистанционной работы уже зарегистрирован на сайте Рады.

Авторы предлагают обеспечить сотруднику возможность совмещать работу в дистанционном и обычном режимах.

Депутаты также предлагают возложить на собственника или уполномоченный орган обязательство обеспечить безопасные условия работы и предусмотреть право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства, где сотрудник будет выполнять рабочие обязанности.

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Согласно законопроекту, сотрудник должен быть ознакомлен в письменной форме или через электронный документооборот с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, оповещением и другими документами.

Также законопроект предлагает разрешить дистанционное ознакомления сотрудника с требованиями по охране труда, в том числе по видеосвязи.

— Грамотное усовершенствования, трудового законодательства может стимулировать перевод большого количества сотрудников с работы по договорам гражданско-правового характера на полноценные трудовые отношения с работодателем. Это обеспечит защищенность сотруднику в трудовом процессе, — говорится в документе.

Также нардепы хотят рассмотреть законопроект №4056 о внесении изменений в Закон Украины О среднем образовании относительно механизма дистанционной формы обучения в случае появления обстоятельств, которые делают невозможным посещение учебных заведений.

Удаленная работа в Facebook

Сотрудники Facebook будут работать удаленно до июля 2021 года. Такое решение приняло руководство компании из-за пандемии коронавируса.

Каждому сотруднику для организации домашнего офиса выделят по $1 тыс.