Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 4 сентября коронавирус в Киеве обнаружили у 319 человек, всего зафиксировано уже 14 477 случаев Covid-19.

За все время пандемии коронавирус унес жизни 230 киевлян, в течение суток — восемь летальных случаев.

Выздоровели от Covid-19 уже более 4,6 тыс жителей столицы, за прошедшие сутки — 63.

Заболели:

  • 158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 42 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет;
  • 8 девочек от 4 месяцев до 14 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы попали 59 пациентов. Другие — на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах — по 48, в Святошинском — 35, в Печерском и Соломенском районах — по 33 случая.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

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ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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