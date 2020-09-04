Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 4 сентября коронавирус в Киеве обнаружили у 319 человек, всего зафиксировано уже 14 477 случаев Covid-19.
За все время пандемии коронавирус унес жизни 230 киевлян, в течение суток — восемь летальных случаев.
Выздоровели от Covid-19 уже более 4,6 тыс жителей столицы, за прошедшие сутки — 63.
Заболели:
- 158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 42 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет;
- 8 девочек от 4 месяцев до 14 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.
В больницы столицы попали 59 пациентов. Другие — на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах — по 48, в Святошинском — 35, в Печерском и Соломенском районах — по 33 случая.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.