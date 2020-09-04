Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 4 сентября коронавирус в Киеве обнаружили у 319 человек, всего зафиксировано уже 14 477 случаев Covid-19.

За все время пандемии коронавирус унес жизни 230 киевлян, в течение суток — восемь летальных случаев.

Выздоровели от Covid-19 уже более 4,6 тыс жителей столицы, за прошедшие сутки — 63.

Заболели:

158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

42 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет;

8 девочек от 4 месяцев до 14 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы попали 59 пациентов. Другие — на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах — по 48, в Святошинском — 35, в Печерском и Соломенском районах — по 33 случая.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: