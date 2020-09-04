Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал на необходимость введения санкций против Российской Федерации и пересмотра политики относительно Северного потока-2 за отравление Навального.

Об этом он сообщил на брифинге 4 сентября.

По его словам, все кто оппонирует политике РФ за отравление Алексея Навального, должны применить санкции и пересмотреть свою политику относительно Северного потока-2.

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Также глава МИД обозначил, что несмотря на позитивные отношения Украины и Германии, у этих стран сейчас разные взгляды на строительство газопровода.

— Вы хорошо знаете, что, несмотря на наши чрезвычайно позитивные отношения с Германией, а правительство Украины благодарно ФРГ за решительную и последовательную поддержку Украины в вопросе противодействия российской агрессии, но, к сожалению, есть в наших отношениях одно расхождение – Северный поток-2, и мы не скрываем этого, — подчеркнул Кулеба.

Кроме того, он сказал, что в случае успешного завершения строительства Северного потока-2, Россия будет получать дополнительные возможности зарабатывать огромные деньги и инвестировать их, в частности, и в свои агрессивные действия как в середине страны, так и вне нее. Потому нужно принять соответствующие меры.

Министр Дмитрий Кулеба заявил, что отравление Алексея Навального не должно остаться безнаказанным и это свидетельствует то, что Россия ведет борьбу с инакомыслием.

— Нет оснований не доверять выводам немецкой лаборатории, Украина сразу выступила с заявлением, в котором мы признали результаты этих анализов и осудили применение РФ химического вещества Новичок против Навального. Это не единичное событие, это очередной шаг РФ в борьбе с инакомыслием, — отметил Кулеба.

Глава МИД также добавил, что за Конвенцией о химическом оружии, что отравление нервнопаралитическими веществами является использованием химического оружия и нарушением международного права.