Лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестировать на Covid-19 частных лиц

С 7 сентября перестанут обследовать на коронавирус частных лиц в Киевском городском лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Сообщение об этом появилось на странице Facebook центра 4 сентября.

— С 07.09.2020 ГУ КМЛЦ Минздрава прекращает обследование на Covid-19 частных лиц, — говорится в сообщении.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ему пока неизвестна эта информация. Об этом заявил во время заседания Верховной Рады.

Коронавирус в Украине

4 сентября в Украине зафиксировали 130 951 случай коронавируса. За последние сутки обнаружили еще 2 723 инфицированных Covid-19, что является новым антирекордом.

В Украине зафиксировали 2 761 смерти вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 51.

Источник: Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины