Крупнейшая компания Украины в сфере жилищного строительства Интергал-Буд отчиталась о динамике работ в предыдущем месяце. И этот отчет, безусловно, порадовал ее инвесторов. Так, компания рапортует о стопроцентной готовности дома третьей очереди в ЖК Теремки, где сейчас завершают последние штрихи в плане благоустройства придомовой территории. Также застройщик сообщает о практически завершенном строительстве пяти домов в ЖК Сырецкие сады, где, по сути, осталось закончить работы по придомовой территории. Вскоре полностью будут достроены два дома и в ЖК Академ-Квартал — там сейчас завершают внутренние работы и подключение инженерных систем. В ближайшее время получат ключи от новых квартир и инвесторы одного из домов в ЖК Озерный гай Гатное.

Согласно графику, ведутся работы и на других объектах компании. Если сравнить отчеты застройщика за июль и август, то в среднем за месяц каждый из объектов Интергал-Буд вырастает на 3-4 этажа минимум. Такие темпы строительства гарантируют, что инвесторы вовремя получат свои квартиры.

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По словам президента Ассоциации предприятий-строителей Интергал-Буд Владимира Зубика, во время карантина компания не прекращала работы ни на одном объекте, благодаря чему ей удалось не выбиться из графика строительства в тот тяжелый для отрасли период. Сейчас рынок недвижимости оживает, активность инвесторов возвращается на прежний уровень — и компания сделает все от нее зависящее, чтобы оправдать ожидания и подтвердить свой статус надежного застройщика, который по праву является флагманом в своей отрасли.

В течение последних нескольких лет Интергал-Буд является официальным лидером среди застройщиков Украины по количеству сданных квадратных метров и динамике строительства. Компания — обладатель престижных премий IBUILD ДЕВЕЛОПЕР ГОДА-2019 и EUROPEAN PROPERTY AWARDS ДЕВЕЛОПЕР ГОДА-2019, также она победила в национальном бизнес-конкурсе БРЕНД ГОДА-2019. В настоящее время кейс Интергал-Буд насчитывает 74 реализованных проекта.

А недавно Факты ICTV писали о том, почему компания Интергал-Буд обращалась в полицию.