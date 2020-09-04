Если количество больных коронавирусом в Украине значительно возрастет, то на лечение пациентов смогут понадобиться дополнительные средства.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что всего на лечение больных государство выделило 14 млрд 435 млн грн. Кроме того, около 15,6 млрд грн было заложено в Нацслужбе здоровья. На сегодня на оказание медицинской помощи потратили 3,5 млрд, но это сумма без учета августа.

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Также министр добавил, что при нынешней динамике заболеваемости Covid-19 средств на лечение хватит до конца года.

Но он предупредил, что в Украине может возникнуть ситуация, когда понадобится увеличение финансирования именно на процесс лечения.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 4 сентября свидетельствует о резком увеличении количества новых случаев. За сутки заболели еще 2 723 человека, с начала пандемии — 130 951.

От осложнений, вызванных Covid-19, умер уже 2 761 больной, выздоровели 59 676 пациентов.

Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Харьковской области (371), Киеве (319) и в Одесской области (225).