На следующей неделе из фонда борьбы с коронавирусом могут выделить 3 млрд грн на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в школах.

Такая возможность появилась в связи с тем, что средства фонда использованы всего на 32%, и часть средств можно перераспределить на образование.

Об этом в эфире программы одного из телеканалов заявил и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

— Мы сегодня подготовили новый запрос, по первому Министерство финансов нам дало отказ по финансированию старых секвестрированных программ. На этот раз мы сделали новый запрос только на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3 млрд грн. Надеемся, что мы на следующей неделе проведем эти изменения, — сказал он.

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Карантин в школах

Сергей Шкарлет рассказывал, что в условиях карантина в школах рекомендуется применять сэндвичных тип питания.

А вот дистанционное обучение для школьников имеет негативные социальные последствия. К тому же, такой режим не поддерживают многие родители и его сложно реализовать технически.