По новому распределению, Тернополь на 14 дней попадает в красную зону карантина, однако городской голова Сергей Надал не спешит “останавливать город”.

Он говорит, что Тернополь будет жить и работать в привычном ритме, несмотря на требование ввести жесткий карантин.

— Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. На сегодня в городе действует решение сессии городского совета, которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили к красной зоне, — пояснил он.

По словам мэра, решение городского совета не опротестовано ни единым правительственным органом в судебном порядке.

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Что решил горсовет?

Общественный транспорт продолжит работать в режиме спецрейсов. Город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики, предприниматели будут работать на территории города с соблюдением противоэпидемических требований.

Мэр обратился в полицию с просьбой не составлять протоколы на предпринимателей, поскольку считает постановление правительства незаконным.

Иск против Кабмина

Горсовет Ивано-Франковска подал иск против Кабмина Украины в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить в городе красную зону карантина.

К иску присоединились не только прикарпатские города, но и Тернополь.

Источник: Сергей Надал