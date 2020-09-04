Что ждет бизнес и туризм на пике коронакризиса

Пандемия коронавируса в мире не сбавляет обороты, страны готовятся ко второй волне заболеваемости осенью, а бизнес все больше уходит в онлайн.

Согласно прогнозам, в ближайшее время в Украине суточный показатель инфицирования Covid-19 может достичь 3 тыс. больных.

К таким выводам пришли исследователи из Национального университета КПИ им. И. Сикорского.

— Наши цифры показывают, что такой катастрофы, как в Италии не должно быть. Однако могут возникнуть такие факторы, которые трудно спрогнозировать и все наши расчеты нивелируются, — рассказывает кандидат физико-математических наук, исследователь в КПИ им. И. Сикорского Иван Пишнограев.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, Украине пока удается избежать пика заболеваемости Covid-19.

Это позволяет больницам справляться с теми нагрузками, которые есть сейчас и готовить дополнительные мощности на случай резкого увеличения инфицированных.

— Мы ожидаем увеличение заболеваемости на октябрь-ноябрь. Будем стараться делать все, чтобы не закрывать страну на жесткий карантин, — отмечает Ляшко.

Однако страна находится на карантине уже более полугода, поэтому это не могло не сказаться на бизнесе. Достаточно сильно страдает авиация из-за резкого сокращения полетов. Кризис заставляет авиакомпании идти на радикальные шаги, в частности сокращение штата.

Директор Института менеджмента и стратегий Богдан Долинце заявил, что еще год назад компании строили планы и направляли заявки на приобретение новых самолетов. Уже в 2020 году авиакомпаниям приходится либо вообще отказываться от обновления своих машин или отменять некоторые заказы. Также коронакризис ударил по аэропортам.

— Аэропорты находятся в затруднительном положении. Некоторые из них заявляли о сокращении штата. Также украинские аэропорты были вынуждены брать кредиты, чтобы выплачивать просто зарплату своим сотрудникам, — рассказывает Богдан Долинце.

В разных странах авиакомпании получали или прямые финансовые поступления, или беспроцентные кредиты. Также есть вариант, когда государство инвестирует в авиакомпанию, тем самым становится акционером.

Читайте: Украина может получить новый транш МВФ до конца года

То есть, чтобы удержаться на плаву компании вынуждены брать на себя долговые обязательства. Даже если карантин отменят, то на восстановление значительного пассажиропотока понадобится минимум полгода.

По словам Богдана Долинца, эти факторы неизбежно будут заставлять компании поднимать цены на билеты.

Кроме того, есть целый ряд бизнеса, который также значительно пострадал из-за пандемии: туризм, гостинично-ресторанный, сфера красоты.

Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анны Деревянко рассказала, что в целом пессимистические прогнозы, которые были в начале пандемии, не оправдались.

— Недавно мы общались с компаниями Европейской бизнес ассоциации. Они отмечали, что в целом год выглядит неплохо. Ситуация не выглядит так драматично, как все прогнозировали в начале пандемии, — отмечает Деревянко.

Банкиры, со своей стороны, заявляют о том, что экономика начала работать и это ощутимо с июня.

Однако это если говорить о крупных игроках на рынке. Относительно малого и среднего бизнеса, то здесь ситуация выглядит хуже. Ведь такие компании не имеют значительных резервов, которые могли бы помочь пережить кризис.

По словам Анна Деревянко, компании, экспортирующие товары, пока чувствуют себя нормально, а некоторые даже увеличили объемы.

Она добавила, что пока экономика сокращается говорить о значительном росте в бизнесе, независимо от сферы, сложно.

Карантин в Украине

Кабмин не планирует повторно вводить в Украине жесткий локдаун в случае второй волны распространения коронавируса.

Вместо этого правительство будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания. Сейчас министры работают над системным восстановлением экономической активности.