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Факты / Украина

Президента банка Аркада взяли под стражу

Президента банка Аркада Константина Паливоду взяли под стражу сроком на 60 дней.

Альтернативой может стать внесение залога в размере 21 млн грн.

Паливоде сообщено о подозрении в присвоении денег фондов финансирования строительства жилых комплексов Эврика и Патриотика в сумме 50 млн грн.

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Президенту банка Аркада сообщили о подозрении

3 сентября президенту банка Аркада сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн.

По данным прокуратуры, он и сообщники реализовали схему присвоения денег фондов финансирования строительства жилых комплексов Эврика и Патриотика, поскольку их управителем является Аркада.

25 августа банк Аркада попал в категорию неплатежеспособных.

90% вкладчиков пообещали, что они получат свои деньги в полном объеме.

Источник: Прокуратура Киева

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