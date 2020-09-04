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Факты / Украина / Общество

Что делать, если Covid-19 обнаружили у студента или работника вуза — алгоритм МОН

Министерство образования и науки Украины разработало алгоритм действий, в случае появления подозрения или подтверждения коронавирусной болезни Covid-19 у студентов или работников учреждений высшего образования.

Согласно алгоритму, если у человека выявили Covid-19, нужно следовать таким правилам:

  • Студент должен надеть маску и перейти в специально отведенное помещение и проинформировать предварительно определенное уполномоченное лицо учебного заведения.
  • Уполномоченное лицо отправляет студента с подозрением домой с рекомендациями обратиться за медицинской помощью, при необходимости вызывает скорую помощь (в случае выявления признаков у несовершеннолетнего лица сначала информируются родители).
  • Медицинский работник учебного заведения направляет экстренное сообщение о подозрении на инфекционное заболевание в заведение общественного здоровья и регистрирует случай в журнале.
  • Контактные лица не посещают занятия и безотлагательно обращаются за консультацией к медицинскому работнику.
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Если признаки острого респираторного заболевания выявлены у студента, который проживает в общежитии:

  • Представитель общежития должен обеспечить перевод студента в специально отведенное помещение. Студент должен находиться в изоляторе минимум до получения консультации врача.
  • Обеспечить обращение студента за медицинской помощью к семейному врачу, в студенческую поликлинику или вызвать скорую помощь, предупредив медиков, что есть подозрение на Covid-19.
  • Представитель общежития должен постоянно носить маску и соблюдать дистанцию.
  • Установить контактные лица и действовать, как в предыдущем случае.

Если симптомы болезни обнаружены у преподавателя или сотрудника учреждения:

  • Руководитель учебного заведения должен запретить проводить преподавателю занятия.
  • Все, кто контактировал с больным, не выходят на работу и обращаются за консультацией к врачу.
  • Если признаки заболевания появились во время работы, следует отправить человека домой с рекомендациями обратиться за медицинской помощью.

Во всех случаях в помещениях, где находились лица с признаками респираторного заболевания или подтвержденной коронавирусной болезнью, следует провести вне графика проветривания и дезинфекцию поверхностей.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 4 сентября коронавирус в Украине зафиксировали у 130 951 человека.

За последние сутки обнаружили еще 2 723 инфицированных Covid-19, что является новым антирекордом.

Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Харьковской области (371), Киеве (319) и в Одесской области (225).

Источник: Минобразования

Фото: Dreamstime

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