Министерство образования и науки Украины разработало алгоритм действий, в случае появления подозрения или подтверждения коронавирусной болезни Covid-19 у студентов или работников учреждений высшего образования.

Согласно алгоритму, если у человека выявили Covid-19, нужно следовать таким правилам:

Студент должен надеть маску и перейти в специально отведенное помещение и проинформировать предварительно определенное уполномоченное лицо учебного заведения.

Уполномоченное лицо отправляет студента с подозрением домой с рекомендациями обратиться за медицинской помощью, при необходимости вызывает скорую помощь (в случае выявления признаков у несовершеннолетнего лица сначала информируются родители).

Медицинский работник учебного заведения направляет экстренное сообщение о подозрении на инфекционное заболевание в заведение общественного здоровья и регистрирует случай в журнале.

Контактные лица не посещают занятия и безотлагательно обращаются за консультацией к медицинскому работнику.

Если признаки острого респираторного заболевания выявлены у студента, который проживает в общежитии:

Представитель общежития должен обеспечить перевод студента в специально отведенное помещение. Студент должен находиться в изоляторе минимум до получения консультации врача.

Обеспечить обращение студента за медицинской помощью к семейному врачу, в студенческую поликлинику или вызвать скорую помощь, предупредив медиков, что есть подозрение на Covid-19.

Представитель общежития должен постоянно носить маску и соблюдать дистанцию.

Установить контактные лица и действовать, как в предыдущем случае.

Если симптомы болезни обнаружены у преподавателя или сотрудника учреждения:

Руководитель учебного заведения должен запретить проводить преподавателю занятия.

Все, кто контактировал с больным, не выходят на работу и обращаются за консультацией к врачу.

Если признаки заболевания появились во время работы, следует отправить человека домой с рекомендациями обратиться за медицинской помощью.

Во всех случаях в помещениях, где находились лица с признаками респираторного заболевания или подтвержденной коронавирусной болезнью, следует провести вне графика проветривания и дезинфекцию поверхностей.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 4 сентября коронавирус в Украине зафиксировали у 130 951 человека.

За последние сутки обнаружили еще 2 723 инфицированных Covid-19, что является новым антирекордом.

Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Харьковской области (371), Киеве (319) и в Одесской области (225).