В Украине продолжается карантин из-за коронавируса. Со стартом учебного года в обществе появился новый ряд проблем, в частности проверка школ.

Контроль за соблюдением карантина в школах возложен на Министерство образования и науки и Госпродпотребслужбы.

Вскоре будет сформирована специальная мониторинговая группа.

— Контроль возложен соответственно на МОН, Госпродпотребслужбу, и вчера буквально было поручение премьер-министра Украины разработать мониторинговую группу, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

На Хмельницкой атомной электростанции за прошедшие сутки выявили четыре новых случая заболевания работников коронавирусом.

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По состоянию на 4 сентября на лечении в связи с коронавирусом находятся 22 работника ХАЭС. Всего с начала эпидемии на станции заболели 48 человек, из них 26 выздоровели.

Из-за коронавируса в Киеве на дистанционное обучение было переведено две общеобразовательные школы.

Также на временный карантин были закрыты четыре детских сада в Деснянском, Днепровском, Оболонском районах Печерском районах.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро пятницы, 4 сентября, зафиксировали 130 951 случай.

За последние сутки обнаружили еще 2 723 инфицированных Covid-19, что является новым антирекордом.

В Украине зафиксировали 2 761 смерть вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 51.