У патриарха Украинской православной церкви Филарета диагностировали коронавирус.
Он госпитализирован в больницу, где проходит курс лечения.
Коронавирус у Филарета был обнаружен во время планового тестирования. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное.
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Коронавирус у главы УПЦ МП
18 апреля глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий заразился коронавирусом и был тайно госпитализирован.
Тогда он находится в специальной палате в больнице Тодурова, в которой находилось все необходимое для инфекционных заболеваний, включая аппарат искусственной вентиляции легких.
О состоянии Онуфрия больше не сообщалось.
Источник: УПЦ КП