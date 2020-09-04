У патриарха Украинской православной церкви Филарета диагностировали коронавирус.

Он госпитализирован в больницу, где проходит курс лечения.

Коронавирус у Филарета был обнаружен во время планового тестирования. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное.

Читайте: Настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел заразился коронавирусом

Коронавирус у главы УПЦ МП

18 апреля глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий заразился коронавирусом и был тайно госпитализирован.

Тогда он находится в специальной палате в больнице Тодурова, в которой находилось все необходимое для инфекционных заболеваний, включая аппарат искусственной вентиляции легких.

О состоянии Онуфрия больше не сообщалось.

Источник: УПЦ КП