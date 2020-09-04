Полиция нашла подозреваемого в убийстве работницы Верховной Рады Антонины Шпир.

Убийство совершили более года назад — в июле 2019.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов во время брифинга.

— Нашли человека. Это гражданин Украины 1967 года, который 5 раз был судим. Последний раз он сидел за грабеж и вышел на свободу в 2016 году, — сказал он.

Также начальник полиции рассказал детали убийства и что стало поводом к нему.

— Злоумышленник увидел женщину, которая шла через поле к маршрутному такси, подошел сзади, ограбил, а потом затянул на кукурузное поле и убил.

По словам Небытова, у полиции уже есть 5 фактов насильственных действий, совершенных этим мужчиной. Имя и фамилия полиция не указала, лишь на слайдах показала его фото.

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Последнее такое преступление мужчина совершил в Киевской области, что позволило установить приблизительное место жительства. Через двое суток убийцу удалось задержать.

Убийство сотрудницы ВР

4 июля 2019 года полиция нашла тело пенсионерки с признаками насильственной смерти на кукурузном поле между поселками Вильна и Юровка Макаровского района.

Ею оказалась Антонина Шпир — гардеробщица из Верховной Рады.

Предварительная причина смерти — механическая асфиксия, то есть удушения.

Об исчезновении женщины заявил ее сын — он сказал, что та накануне поехала на дачу в соседний район и исчезла.