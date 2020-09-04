Министерство образования и науки планирует подписать меморандум со страховыми компаниями по страхованию от коронавируса учителей-пенсионеров, которые еще работают, и детей, ведь они находятся в группе риска.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

— Есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки относительно определенных программ страхования не только пенсионеров (учителей-пенсионеров, — Ред.), но и детей, — заявил он.

Читайте: О второй волне, работе школ и жестком карантине — Ляшко оценил ситуацию с Covid-19 в Украине

Глава министерства надеется в ближайшее время достичь сотрудничества, которое станет полезным и учителям, и государству.

Покупка средств защиты

На следующей неделе из фонда борьбы с коронавирусом могут выделить 3 млрд грн на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты.

Такая возможность появилась в связи с тем, что средства фонда использованы всего на 32%, и часть средств можно перераспределить на образование.