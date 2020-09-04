4 сентября народные депутаты будут задавать вопросы представителям Кабинета министров и рассматривать законопроекты в первом и втором чтениях. Также в планах вопрос о ратификации двух договоров.

Заседание начнется в 10.00 с часа вопросов к правительству о карантине и распространение коронавируса в Украине.

В первом чтении будет рассмотрен законопроект о пользователях легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов и изменения в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования механизма акцизного налога при реализации табачных изделий.

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Также будут рассматривать изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины и закон о частной детективной деятельности.

Во втором чтении будут голосовать за закон об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины и по уменьшению срока обнародования проектов нормативно-правовых актов или решений органов местного самоуправления.

Дкпутати будут рассматривать проект закона о внутреннем водном транспорте.

Также депутаты должны ратифицировать выход из Соглашения о сотрудничестве государств СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

Изменения в работе Рады

Верховная Рада изменит график работы из-за проведения местных выборов в октябре.

Две последние недели перед выборами и неделю после них депутаты будут работать в регионах.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.