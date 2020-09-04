Пленарное заседание Верховной Рады в пятницу, 4 сентября 2020 года, традиционно начнется в 10.00 с часа вопросов к Кабмину, во время которого главной темой будут меры по противостоянию коронавирусу в Украине. Потом нардепы перейдут к законопроектам.

В ходе заседания в первом чтении они планируют рассмотреть документы о совершенствовании правил дорожного движения и о механизме взимания акцизного налога при реализации табачных изделий.

Также на повестке дня — проекты о введении европейских принципов модернизации промышленности Украины и утверждении норм международного уголовного и гуманитарного права.

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Во втором чтении нардепы проголосуют за законопроекты об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины и о внутреннем водном транспорте.

В плане также ратификация о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

Заседание Верховной Рады 3 сентября

Во время заседания Верховной Рады 3 сентября нардепы рассмотрели законопроекты о сельском хозяйстве и образовании.

Кроме того, они принимали изменения в Государственный бюджет Украины.

На повестке дня были и кадровые вопросы касательно членов Счетной палаты.