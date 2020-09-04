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Факты / Украина

Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией по Covid-19

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и или зеленой зоне.

Среди соседних стран — Молдова, Румыния и Россия остаются в красной зоне, другие — в зеленой.

В зеленую зону вернулась Албания, Люксембург, Доминикана, Южная Африка, Эквадор, Армения, Северную Македония и Есватини.

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В красной зоне остаются США, Испания, Индия и Аргентина.

Украина, по обновленной информации, продолжает находиться в зеленой зоне.

Всего в перечне значатся 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

Страны, после которых не требуется самоизоляция

Прибытие из страны зеленой зоны:

  • самоизоляция или обсервация не требуется.

Прибытие из страны красной зоны:

  • обсервациям/самоизоляция на 14 дней после пересечения границы (можно ее прекратить, если сдать ПЦР-тест).

С 1 августа можно избежать самоизоляции, если предоставить ПЦР-тест еще до возвращения в Украину, но не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Источник: Минздрав

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