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Факты / Украина / Политика

Жыве Беларусь! Нардепы развернули в Раде бело-красно-белые флаги

Народные депутаты в начале заседания выступили в поддержку свободных выборов в Беларуси. Они развесили в сессионном зале, возле трибуны и президиума бело-красно-белые флаги страны.

Также представители разных фракций, в частности Европейской солидарности, Слуги народа, Голоса, Батькивщины, За будущее выступили с заявлениями в поддержку ситуации в Беларуси.

Они отметили, что поддерживают белорусский народ и выразили уверенность, что он победит в этой борьбе, как это в свое время сделали украинцы.

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После выступления каждой фракции депутаты начали скандировать лозунг Жыве Беларусь!

Протесты в Беларуси продолжаются уже 27 дней. Они начались сразу после выборов 9 августа. Когда ЦИК объявила, что победил Алексанр Лукашенко, люди массово начали выходить на улицы.

За это время оппозиция создала Координационный совет и требует Александра Лукашенко уйти. Он со своей стороны от переговоров отказывается.

Факты ICTV следят за протестами в Беларуси онлайн, поэтому в нашей текстовой трансляции вы можете просмотреть все последние новости по теме.

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