Народные депутаты в начале заседания выступили в поддержку свободных выборов в Беларуси. Они развесили в сессионном зале, возле трибуны и президиума бело-красно-белые флаги страны.

Также представители разных фракций, в частности Европейской солидарности, Слуги народа, Голоса, Батькивщины, За будущее выступили с заявлениями в поддержку ситуации в Беларуси.

Они отметили, что поддерживают белорусский народ и выразили уверенность, что он победит в этой борьбе, как это в свое время сделали украинцы.

Із трибуни Верховної Ради #Рада9 виступили народні депутати на підтримку вільних виборів у Білорусі▶️https://t.co/CQtgfDOBcp pic.twitter.com/Ogf0GgTQkV — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 4, 2020

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После выступления каждой фракции депутаты начали скандировать лозунг Жыве Беларусь!

Протесты в Беларуси продолжаются уже 27 дней. Они начались сразу после выборов 9 августа. Когда ЦИК объявила, что победил Алексанр Лукашенко, люди массово начали выходить на улицы.

За это время оппозиция создала Координационный совет и требует Александра Лукашенко уйти. Он со своей стороны от переговоров отказывается.

Факты ICTV следят за протестами в Беларуси онлайн, поэтому в нашей текстовой трансляции вы можете просмотреть все последние новости по теме.