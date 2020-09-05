Коронавирус в Украине не отступает и чуть ли не ежедневно Минздрав фиксирует антирекорды. По состоянию на утро 5 сентября в Украине зафиксировано 133 787 случаев, за сутки заболело еще 2 836 человек.

С начала эпидемии из-за осложнения, вызванные Covid-19, умерли 2 811 больных, за прошедшие сутки — 50.

В общем выздоровели 61 649 пациентов, за минувшие сутки — 1 036.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в Харьковской области (380), Киеве (315) и Львовской области (195).

Всего в столице зафиксировано 14 792 случая Covid-19.

За все время пандемии коронавирус унес жизни 234 киевлян, в течение суток — четыре летальных случая.

Выздоровели от Covid-19 уже 4 713 жителей столицы, за прошедшие сутки — 97.

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Всего с диагнозом коронавирус госпитализировали 7 467 человек. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в середине июля эта цифра еще составляла 3 500.

Поэтому количество госпитализированных возросло более чем вдвое.

Коронавирус в Украине

Для сравнения, статистика коронавируса в Украине на 4 сентября свидетельствует о 130 951 случае.

За сутки обнаружили еще 2 723 инфицированных Covid-19, что было новым антирекордом.

Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Харьковской области (371), Киеве (319) и в Одесской области (225).