Имеют спекулятивный характер: ОП о санкциях России против украинских нардепов

Очередное введение санкций Россией против членов ряда фракций Верховной Рады не имеет очевидных логических объяснений и носит, скорее всего, ситуативный спекулятивный характер.

Такую позицию высказали в Офисе президента.

— Сейчас этот технологический прием со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий — прежде всего, безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют его еще раз пересмотреть форматы отношения с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции.

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В Офисе президента предполагают, что таким образом Россия пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие негативных факторов на общественное мнение внутри страны.

Кроме того, россиянам порекомендовали ввести санкции сразу против всех украинских парламентариев и против всех граждан.

Накануне Россия ввела санкции против 43 народных депутатов Украины от фракций Европейская солидарность, Голос, Батькивщина и группы Довира.

Крымские санкции против России

В то же время санкции против России за аннексию Крыма, которые ввел Европейский союз, поддержали еще шесть стран.

Это, в частности, Украина, Грузия, Норвегия, Исландия, Черногория и Албания.