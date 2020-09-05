Погода 5 сентября в Украине будет преимущественно солнечной и теплой, дожди пройдут лишь в центральных и южных регионах страны.

На западе в субботу ожидается переменная облачность, средняя температура днем — от +23 до +25°С.

В северных областях также будет преимущественно солнечно, воздух днем ​​прогреется до +25°С.

Восточные регионы также порадует солнечная погода, лишь в Донецкой области ожидаются дожди. Температура — от +25 до +28°С.

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А вот в центре весь день будет облачно и влажно, на этой территории страны пройдут осадки. Температура — от +23 до +28°С.

На юге также дождь, температура днем ​​- от +24 до +27°С.

Прогноз погоды на осень

Погода в Украины осенью 2020 будет преимущественно теплой и солнечной.

Такой прогноз озвучила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, зима в Украине также будет относительно теплой.