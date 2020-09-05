Погода 5 сентября в Украине будет преимущественно солнечной и теплой, дожди пройдут лишь в центральных и южных регионах страны.
На западе в субботу ожидается переменная облачность, средняя температура днем — от +23 до +25°С.
В северных областях также будет преимущественно солнечно, воздух днем прогреется до +25°С.
Восточные регионы также порадует солнечная погода, лишь в Донецкой области ожидаются дожди. Температура — от +25 до +28°С.
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А вот в центре весь день будет облачно и влажно, на этой территории страны пройдут осадки. Температура — от +23 до +28°С.
На юге также дождь, температура днем - от +24 до +27°С.
Прогноз погоды на осень
Погода в Украины осенью 2020 будет преимущественно теплой и солнечной.
Такой прогноз озвучила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.
По ее словам, зима в Украине также будет относительно теплой.