У почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, у которого ранее подтвердили Covid-19, диагностировали воспаление легких.

Но, несмотря на диагноз, состояние его здоровья остается удовлетворительным.

— Просим поднести к милостивому Господу свои искренние просьбы за здоровье и скорейшее выздоровление его Святейшества, — сообщили на странице почетного патриарха в Facebook.

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О том, что почетный патриарх Православной церкви Украины Филерет заболел коронавирусом стало известно 4 сентября.

Его госпитализировали в больницу, где он сейчас проходит курс лечения. Covid-19 у почетного патриарха обнаружили во время планового тестирования.