Украина и Румыния договорились о военно-техническом сотрудничестве

Министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

5 сентября, в субботу, в рамках рабочего визита украинского главы ведомства в Бухарест было согласовано межправительственное сотрудничество.

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— 5 сентября 2020 министр обороны Украины Андрей Таран, в рамках своего визита в Бухарест, и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о сотрудничестве в военно-технической сфере, — сообщает посольство Украины в Румынии.

Этим соглашением определяется правовая база военно-технического сотрудничества между двумя государствами, упрощается процедура осуществления госзакупок и расширяет партнерство Украины и Румынии. Главная цель соглашения — укрепление безопасности в Черном море.

Генассамблея ООН

Генеральная Ассамблея ООН внесла в повестку дня 75 сессии вопрос о ситуаций в аннексированном Крыму и временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что за такое решение проголосовал 81 депутат.