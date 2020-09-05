Украина и Румыния договорились о военно-техническом сотрудничестве

Министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
5 сентября, в субботу, в рамках рабочего визита украинского главы ведомства в Бухарест было согласовано межправительственное сотрудничество.
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— 5 сентября 2020 министр обороны Украины Андрей Таран, в рамках своего визита в Бухарест, и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о сотрудничестве в военно-технической сфере, — сообщает посольство Украины в Румынии.
Этим соглашением определяется правовая база военно-технического сотрудничества между двумя государствами, упрощается процедура осуществления госзакупок и расширяет партнерство Украины и Румынии. Главная цель соглашения — укрепление безопасности в Черном море.
Генассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН внесла в повестку дня 75 сессии вопрос о ситуаций в аннексированном Крыму и временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что за такое решение проголосовал 81 депутат.