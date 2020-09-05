Отношения между Украиной и Беларусью сохраняются даже несмотря на дипломатическую паузу. Она касается только контактов между официальными представителями двух стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Украина приостановила контакты и встречи между министерствами и государственными ведомствами, которых всегда было очень много, хотя они и проходят незаметно.

— Это все мы поставили сейчас на паузу для того, чтобы дождаться спокойного урегулирования кризиса и уже тогда смотреть, как дальше выстраивать отношения с Беларусью … Сами отношения сохраняются. И дипломатические отношения, и отношения в более широком смысле — между нашими народами, — добавил он.

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Реакции Украины на действия Беларуси

Дмитрий Кулеба недавно заявил, что Украина жесткими действиями будет реагировать на действия властей Беларуси, а не на слова.

Также министр заверил, что на каждую риторику будет словесный ответ, а на каждое действие будет уже действенный ответ.