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Факты / Украина / Общество

С июля количество пациентов Covid-19 в больницах выросло более чем в два раза — Степанов

В Украине по состоянию на 5 сентября с диагнозом коронавирус госпитализировали 7 467 человек, сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в середине июля эта цифра еще составляла 3 500. Поэтому количество госпитализированных возросло более чем в два раза.

В частности, глава Минздрава уточнил, что заполненность коек больными с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус в Черновицкой области составляет 69%, Одесской — 65%, Ивано-Франковской — 61%, Тернопольской — 56%, Сумской — 53%, Хмельницкой — 52% , Львовской — 50%.

Читайте: На лечение украинцев от Covid-19 могут потребоваться дополнительные средства — Степанов

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине 5 сентября свидетельствует о резком увеличении количества больных и очередном антирекорде.

За минувшие сутки Covid-19 заболели еще 2 836 человек, общее количество инфицированных составляет 133 787.

Из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 811 больных, в целом выздоровели 61 649 пациентов.

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