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Факты / Украина

Снова антирекорд: в Украине 2 836 новых случаев коронавируса за сутки

По состоянию на 5 сентября коронавирусом заболели еще 2 836 людей, общее количество инфицированных составляет 133 787.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 811 больных, за прошедшие сутки — 50.

В целом выздоровели 61 649  пациентов, за минувшие сутки — 1 036.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в Харьковской области (380), Киеве (315) и Львовской области (195).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Распространение коронавируса в областях:

  • Винницкая — 4 324 (+55)
  • Волынская — 5 791 (+68)
  • Днепропетровская — 2 625 (+55)
  • Донецкая — 1 591 (15)
  • Житомирская — 3 622 (+72)
  • Закарпатская — 7 988 (+100)
  • Запорожская — 1 848 (+80)
  • Ивано-Франковск — 10 011 (+166)
  • Кировоградская — 846 (+5)
  • Киев — 14 792 (+315)
  • Киевская — 6 105 (+88)
  • Львовская — 15 507 (+195)
  • Луганская — 415 (+22)
  • Николаевская — 1 504 (+58)
  • Одесская — 8 260 (+222)
  • Полтавская — 916 (+30)
  • Ровенская — 9 634 (+99)
  • Сумская — 1 769 (+89)
  • Тернопольская — 7 067 (+226)
  • Харьковская — 10 692 (+380)
  • Херсонская — 464 (+20)
  • Хмельницкая — 2 979 (+131)
  • Черновицкая — 10 958 (+172)
  • Черкасская — 1 849 (+93)
  • Черниговская — 2 230 (+80)

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 18,32%;
  • Киев — 17,85%;
  • Черновцы — 16,56%;
  • Ужгород — 15,89%;
  • Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине 4 сентября

Статистика коронавируса в Украине 4 сентября свидетельствовала о резком росте количества больных и очередном антирекорде. За сутки заболели 2 723 человека, с начала пандемии — 130 951.

В целом умер 2 761 больной, выздоровели 59 676 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев 4 сентября зафиксировали в Харьковской области (371), Киеве (319) и Одесской области (225).

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