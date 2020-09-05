По состоянию на 5 сентября коронавирусом заболели еще 2 836 людей, общее количество инфицированных составляет 133 787.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 811 больных, за прошедшие сутки — 50.

В целом выздоровели 61 649 пациентов, за минувшие сутки — 1 036.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в Харьковской области (380), Киеве (315) и Львовской области (195).

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Распространение коронавируса в областях:

Винницкая — 4 324 (+55)

Волынская — 5 791 (+68)

Днепропетровская — 2 625 (+55)

Донецкая — 1 591 (15)

Житомирская — 3 622 (+72)

Закарпатская — 7 988 (+100)

Запорожская — 1 848 (+80)

Ивано-Франковск — 10 011 (+166)

Кировоградская — 846 (+5)

Киев — 14 792 (+315)

Киевская — 6 105 (+88)

Львовская — 15 507 (+195)

Луганская — 415 (+22)

Николаевская — 1 504 (+58)

Одесская — 8 260 (+222)

Полтавская — 916 (+30)

Ровенская — 9 634 (+99)

Сумская — 1 769 (+89)

Тернопольская — 7 067 (+226)

Харьковская — 10 692 (+380)

Херсонская — 464 (+20)

Хмельницкая — 2 979 (+131)

Черновицкая — 10 958 (+172)

Черкасская — 1 849 (+93)

Черниговская — 2 230 (+80)

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине 4 сентября

Статистика коронавируса в Украине 4 сентября свидетельствовала о резком росте количества больных и очередном антирекорде. За сутки заболели 2 723 человека, с начала пандемии — 130 951.

В целом умер 2 761 больной, выздоровели 59 676 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев 4 сентября зафиксировали в Харьковской области (371), Киеве (319) и Одесской области (225).