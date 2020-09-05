По состоянию на 5 сентября коронавирусом заболели еще 2 836 людей, общее количество инфицированных составляет 133 787.
С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 811 больных, за прошедшие сутки — 50.
В целом выздоровели 61 649 пациентов, за минувшие сутки — 1 036.
Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в Харьковской области (380), Киеве (315) и Львовской области (195).
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Распространение коронавируса в областях:
- Винницкая — 4 324 (+55)
- Волынская — 5 791 (+68)
- Днепропетровская — 2 625 (+55)
- Донецкая — 1 591 (15)
- Житомирская — 3 622 (+72)
- Закарпатская — 7 988 (+100)
- Запорожская — 1 848 (+80)
- Ивано-Франковск — 10 011 (+166)
- Кировоградская — 846 (+5)
- Киев — 14 792 (+315)
- Киевская — 6 105 (+88)
- Львовская — 15 507 (+195)
- Луганская — 415 (+22)
- Николаевская — 1 504 (+58)
- Одесская — 8 260 (+222)
- Полтавская — 916 (+30)
- Ровенская — 9 634 (+99)
- Сумская — 1 769 (+89)
- Тернопольская — 7 067 (+226)
- Харьковская — 10 692 (+380)
- Херсонская — 464 (+20)
- Хмельницкая — 2 979 (+131)
- Черновицкая — 10 958 (+172)
- Черкасская — 1 849 (+93)
- Черниговская — 2 230 (+80)
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 18,32%;
- Киев — 17,85%;
- Черновцы — 16,56%;
- Ужгород — 15,89%;
- Ивано-Франковск — 15,38%.
Коронавирус в Украине 4 сентября
Статистика коронавируса в Украине 4 сентября свидетельствовала о резком росте количества больных и очередном антирекорде. За сутки заболели 2 723 человека, с начала пандемии — 130 951.
В целом умер 2 761 больной, выздоровели 59 676 пациентов.
Наибольшее количество новых случаев 4 сентября зафиксировали в Харьковской области (371), Киеве (319) и Одесской области (225).