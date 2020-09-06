По состоянию на утро 6 сентября в Украине коронавирусом заболели 135 894 человека, за сутки 2 107 новых случаев.
С начала пандемии в Украине зафиксировано 195 757 подозрений на коронавирус.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 35 человек, всего в стране 2846 летальных случаев.
В то же время выздороветь от болезни смогли за сутки 578 человек, всего от коронавируса вылечились 62 227 человек.
Наибольшее количество случаев фиксируется в городе Киев (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176) и Тернопольской областях (158).
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Распространение коронавируса в областях:
- Винницкая — 4 375 (+51)
- Волынская — 5 828 (+37)
- Днепропетровская — 2 697 (+72)
- Донецкая — 1 627 (+36)
- Житомирская — 3 678 (+56)
- Закарпатская — 7 988 (+100)
- Запорожская — 1 882 (+34)
- Ивано-Франковск — 10 187 (+176)
- Кировоградская — 854 (+8)
- Киев — 15 035 (+240)
- Киевская — 6 192 (+87)
- Львовская — 15 695 (+188)
- Луганская — 431 (+16)
- Николаевская — 1 581 (+77)
- Одесская — 8 260 (+222)
- Полтавская — 945 (+29)
- Ровенская — 9 660
- Сумская — 1 858 (+89)
- Тернопольская — 7 225 (+158)
- Харьковская — 10 833 (+141)
- Херсонская — 496 (+32)
- Хмельницкая — 3 100 (+121)
- Черновицкая — 11 109 (+151)
- Черкасская — 1 894 (+45)
- Черниговская — 2 286 (+56)
Коронавирус в Украине 5 сентября
Для сравнения, коронавирус 5 сентября в Украине был зафиксирован у 133 787 человек, за сутки заболели 2 836.
С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 811 больных, за 5 сентября — 50.
В общем выздоровели 61 649 пациентов, за минувшие сутки — 1 036.