По состоянию на утро 6 сентября в Украине коронавирусом заболели 135 894 человека, за сутки 2 107 новых случаев.

С начала пандемии в Украине зафиксировано 195 757 подозрений на коронавирус.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 35 человек, всего в стране 2846 летальных случаев.

В то же время выздороветь от болезни смогли за сутки 578 человек, всего от коронавируса вылечились 62 227 человек.

Наибольшее количество случаев фиксируется в городе Киев (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176) и Тернопольской областях (158).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Распространение коронавируса в областях:

Винницкая — 4 375 (+51)

Волынская — 5 828 (+37)

Днепропетровская — 2 697 (+72)

Донецкая — 1 627 (+36)

Житомирская — 3 678 (+56)

Закарпатская — 7 988 (+100)

Запорожская — 1 882 (+34)

Ивано-Франковск — 10 187 (+176)

Кировоградская — 854 (+8)

Киев — 15 035 (+240)

Киевская — 6 192 (+87)

Львовская — 15 695 (+188)

Луганская — 431 (+16)

Николаевская — 1 581 (+77)

Одесская — 8 260 (+222)

Полтавская — 945 (+29)

Ровенская — 9 660

Сумская — 1 858 (+89)

Тернопольская — 7 225 (+158)

Харьковская — 10 833 (+141)

Херсонская — 496 (+32)

Хмельницкая — 3 100 (+121)

Черновицкая — 11 109 (+151)

Черкасская — 1 894 (+45)

Черниговская — 2 286 (+56)

Коронавирус в Украине 5 сентября

Для сравнения, коронавирус 5 сентября в Украине был зафиксирован у 133 787 человек, за сутки заболели 2 836.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 811 больных, за 5 сентября — 50.

В общем выздоровели 61 649 пациентов, за минувшие сутки — 1 036.