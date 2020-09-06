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Факты / Украина / Общество

Динамика не угасает: коронавирус в Украине 6 сентября

По состоянию на утро 6 сентября в Украине коронавирусом заболели 135 894 человека, за сутки 2 107 новых случаев.

С начала пандемии в Украине зафиксировано 195 757 подозрений на коронавирус.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 35 человек, всего в стране 2846 летальных случаев.

В то же время выздороветь от болезни смогли за сутки 578 человек, всего от коронавируса вылечились 62 227 человек.

Наибольшее количество случаев фиксируется в городе Киев (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176) и Тернопольской областях (158).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Распространение коронавируса в областях:

  • Винницкая — 4 375 (+51)
  • Волынская — 5 828 (+37)
  • Днепропетровская — 2 697 (+72)
  • Донецкая — 1 627 (+36)
  • Житомирская — 3 678 (+56)
  • Закарпатская — 7 988 (+100)
  • Запорожская — 1 882 (+34)
  • Ивано-Франковск — 10 187 (+176)
  • Кировоградская — 854 (+8)
  • Киев — 15 035 (+240)
  • Киевская — 6 192 (+87)
  • Львовская — 15 695 (+188)
  • Луганская — 431 (+16)
  • Николаевская — 1 581 (+77)
  • Одесская — 8 260 (+222)
  • Полтавская — 945 (+29)
  • Ровенская — 9 660
  • Сумская — 1 858 (+89)
  • Тернопольская — 7 225 (+158)
  • Харьковская — 10 833 (+141)
  • Херсонская — 496 (+32)
  • Хмельницкая — 3 100 (+121)
  • Черновицкая — 11 109 (+151)
  • Черкасская — 1 894 (+45)
  • Черниговская — 2 286 (+56)

Коронавирус в Украине 5 сентября

Для сравнения, коронавирус 5 сентября в Украине был зафиксирован у 133 787 человек, за сутки заболели  2 836.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 811 больных, за 5 сентября — 50.

В общем выздоровели 61 649 пациентов, за минувшие сутки — 1 036.

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