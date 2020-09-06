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Факты / Украина

Прокурор Хмельницкой области Олег Синишин умер от коронавируса

Олег Синишин, последние шесть лет возглавлявший прокуратуру Хмельницкой области, умер вечером 5 сентября от коронавируса.

Об этом сообщил в соцсети председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет.

По его словам, 31 августа Синишина госпитализировали с подтвержденным диагнозом Covid-19, а 5 сентября он умер.

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Местные СМИ пишут, что у прокурора обнаружили сопутствующие заболевания, которые осложнили течение болезни.

Олегу Синишину было 43 года. Он несколько дней не дожил до своего 44-летия (21 сентября).

За 22 лет карьеры работал на различных должностях в прокуратуре Львовской прокуратуры, старшим прокурором отдела организации работы и контроля исполнения организационно-контрольного управления Главного управления организационного и правового обеспечения Генпрокуратуры Украины, старшим помощником генпрокурора.

По данным на 6 сентября, в Хмельницкой области подтвердился 121 новый случай коронавируса. В целом с начала эпидемии заразились 3 100 человек.

В Украине коронавирусом заболели 135 894 человека, а за последние сутки — 2 107.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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