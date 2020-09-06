В школах и детсадах Николаева зафиксировали коронавирус

В Николаеве зафиксировали коронавирус в четырех школах и двух детских садах.
По информации Николаевской областной государственной администрации, коронавирусом заболели дети и персонал.
— На самоизоляцию отправили по одному классу в школах № 19, № 20, № 46, два класса в школе № 29, а также по одной группе в детсадах № 71 и № 95, — говорится в сообщении.
Также было проведено эпидрасследование для определения контактных лиц.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
По состоянию на утро 6 сентября в Николаевской области зафиксировано 1 581 случай коронавируса.
От осложнений, вызванных коронавирусом, в Николаевской области умер один человек.
Коронавирус 6 сентября
По состоянию на утро 6 сентября в Украине коронавирусом заболели 135 894 человека, за сутки 2 107 новых случаев.
С начала пандемии в Украине зафиксировано 195 757 подозрений на коронавирус. От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 35 человек, всего в стране 2846 летальных случаев.
В то же время выздороветь от болезни смогли за сутки 578 человек, всего от коронавируса вылечились 62 227 человек.
Источник: Николаевская областная государственная администрация