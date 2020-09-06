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Факты / Украина

В Украине 17 регионов и Киев не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 6 сентября в Украине 17 регионов не готовы к дальнейшему ослаблению карантинных мер, в списке также находится столица.

Согласно обновленному списку Минздрава, делать новые шаги по отмене карантинных запретов могут местных власти только семи областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской и Херсонской.

В тоже время показатели количества больных коронавирусом и заполнения коек в медучреждениях превышены во всех других областях.

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По требованиям Минздрава, чтобы дальше ослаблять карантинные меры, в регионе критерий заболеваемости не должен превышать показатель 40 случаев на 100 тыс. населения за две недели. Кроме того, загруженность коек должна быть менее 50%.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 6 сентября, в стране не улучшается эпидситуация.

Суточный прирост — 2 107 новых случаев.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 135 894 украинца.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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