По состоянию на 6 сентября в Украине 17 регионов не готовы к дальнейшему ослаблению карантинных мер, в списке также находится столица.
Согласно обновленному списку Минздрава, делать новые шаги по отмене карантинных запретов могут местных власти только семи областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской и Херсонской.
В тоже время показатели количества больных коронавирусом и заполнения коек в медучреждениях превышены во всех других областях.
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По требованиям Минздрава, чтобы дальше ослаблять карантинные меры, в регионе критерий заболеваемости не должен превышать показатель 40 случаев на 100 тыс. населения за две недели. Кроме того, загруженность коек должна быть менее 50%.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине 6 сентября, в стране не улучшается эпидситуация.
Суточный прирост — 2 107 новых случаев.
Всего за время пандемии коронавирусом заболели 135 894 украинца.