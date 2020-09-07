Статистика коронавируса в Украине на 7 сентября свидетельствует о 138 068 больных. За сутки обнаружили еще 2 174 случая.
Всего за время пандемии от осложнений от Covid-19 умерло 2 846 человек, за сутки их количество выросло еще на 31 человека.
В то же время побороть болезнь удалось 62 227 пациентам, за сутки — еще 379 человек.
Статистика по регионам:
- Винницкая обл — 4406 (31)
- Волынская обл — 5883 (+55)
- Днепропетровская обл — 2767 (+70)
- Донецкая обл — 1630 (+3)
- Житомирская обл — 3746 (+68)
- Закарпатская обл — 8091 (+42)
- Запорожская обл — 1931 (+49)
- Ивано-Франковская обл — 10348 (+161)
- Кировоградская обл — 858 (+4)
- г. Киев — 15276 (+244)
- Киевская обл — 6278 (+86)
- Львовская обл — 15881 (+186)
- Луганская обл — 434 (+3)
- Николаевская обл — 1665 (+84)
- Одесская обл — 8525 (+145)
- Полтавская обл — 973 (+28)
- Ровенская обл — 9762 (+102)
- Сумская обл — 1963 (+105)
- Тернопольская обл — 7390 (+165)
- Харьковская обл — 10972 (+139)
- Херсонская обл — 500 (+4)
- Хмельницкая обл — 3195 (+95)
- Черновицкая обл — 11272 (+163)
- Черкасская обл — 1950 (+56)
- Черниговская обл — 2372 (+86)
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Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:
- Львов — 18.32%
- Киев — 17.85%
- Черновцы — 16.56%
- Ужгород — 15.89%
- Ивано-Франковск — 15.38%.
Коронавирус в Украине
Для сравнения, статистика коронавируса в Украине на 6 сентября говорит о 135 894 больных, за сутки обнаружили 2 107 новых случаев.
С начала пандемии в Украине зафиксировано 195 757 подозрений на коронавирус.
Наибольшее количество случаев фиксируется в городе Киев (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176) и Тернопольской областях (158).