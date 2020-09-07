Статистика коронавируса в Украине на 7 сентября свидетельствует о 138 068 больных. За сутки обнаружили еще 2 174 случая.

Всего за время пандемии от осложнений от Covid-19 умерло 2 846 человек, за сутки их количество выросло еще на 31 человека.

В то же время побороть болезнь удалось 62 227 пациентам, за сутки — еще 379 человек.

Статистика по регионам:

Винницкая обл — 4406 (31)

Волынская обл — 5883 (+55)

Днепропетровская обл — 2767 (+70)

Донецкая обл — 1630 (+3)

Житомирская обл — 3746 (+68)

Закарпатская обл — 8091 (+42)

Запорожская обл — 1931 (+49)

Ивано-Франковская обл — 10348 (+161)

Кировоградская обл — 858 (+4)

г. Киев — 15276 (+244)

Киевская обл — 6278 (+86)

Львовская обл — 15881 (+186)

Луганская обл — 434 (+3)

Николаевская обл — 1665 (+84)

Одесская обл — 8525 (+145)

Полтавская обл — 973 (+28)

Ровенская обл — 9762 (+102)

Сумская обл — 1963 (+105)

Тернопольская обл — 7390 (+165)

Харьковская обл — 10972 (+139)

Херсонская обл — 500 (+4)

Хмельницкая обл — 3195 (+95)

Черновицкая обл — 11272 (+163)

Черкасская обл — 1950 (+56)

Черниговская обл — 2372 (+86)

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

Львов — 18.32%

Киев — 17.85%

Черновцы — 16.56%

Ужгород — 15.89%

Ивано-Франковск — 15.38%.

Коронавирус в Украине

Для сравнения, статистика коронавируса в Украине на 6 сентября говорит о 135 894 больных, за сутки обнаружили 2 107 новых случаев.

С начала пандемии в Украине зафиксировано 195 757 подозрений на коронавирус.

Наибольшее количество случаев фиксируется в городе Киев (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176) и Тернопольской областях (158).