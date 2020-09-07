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2 174 за сутки: динамика коронавируса в Украине не растет несколько дней

Статистика коронавируса в Украине на 7 сентября свидетельствует о 138 068 больных. За сутки обнаружили еще 2 174 случая.

Всего за время пандемии от осложнений от Covid-19 умерло 2 846 человек, за сутки их количество выросло еще на 31 человека.

В то же время побороть болезнь удалось 62 227 пациентам, за сутки — еще 379 человек.

Статистика по регионам:

  • Винницкая обл — 4406 (31)
  • Волынская обл — 5883 (+55)
  • Днепропетровская обл — 2767 (+70)
  • Донецкая обл — 1630 (+3)
  • Житомирская обл — 3746 (+68)
  • Закарпатская обл — 8091 (+42)
  • Запорожская обл — 1931 (+49)
  • Ивано-Франковская обл — 10348 (+161)
  • Кировоградская обл — 858 (+4)
  • г. Киев — 15276 (+244)
  • Киевская обл — 6278 (+86)
  • Львовская обл — 15881 (+186)
  • Луганская обл — 434 (+3)
  • Николаевская обл — 1665 (+84)
  • Одесская обл — 8525 (+145)
  • Полтавская обл — 973 (+28)
  • Ровенская обл — 9762 (+102)
  • Сумская обл — 1963 (+105)
  • Тернопольская обл — 7390 (+165)
  • Харьковская обл — 10972 (+139)
  • Херсонская обл — 500 (+4)
  • Хмельницкая обл — 3195 (+95)
  • Черновицкая обл — 11272 (+163)
  • Черкасская обл — 1950 (+56)
  • Черниговская обл — 2372 (+86)

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

статистика коронавірусу в Україні на 7 вересня

Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

  • Львов — 18.32%
  • Киев — 17.85%
  • Черновцы — 16.56%
  • Ужгород — 15.89%
  • Ивано-Франковск — 15.38%.

Коронавирус в Украине

Для сравнения, статистика коронавируса в Украине на 6 сентября говорит о 135 894 больных, за сутки обнаружили 2 107 новых случаев.

С начала пандемии в Украине зафиксировано 195 757 подозрений на коронавирус.

Наибольшее количество случаев фиксируется в городе Киев (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176) и Тернопольской областях (158).

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