Компания Bolt договорилась с киевской властью об условиях использования электросамокатов в столице.

В городской администрации дали разрешение на использование электросамокатов в тестовом режиме до конца октября-ноября.

За это время власти вместе с Bolt создадут рабочую группу, в которую войдут представители полиции, народные депутаты и представители бизнеса. Они должны будут обсудить наработки предложений по законодательному регулированию на уровне города и государства в целом.

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Целью тестового режима станет возможность сделать водителей электросамокатов и других видов микротранспорта полноценными участниками дорожного движения с правами и обязанностями.

Электросамокаты Bolt в Киеве

7 августа компания Bolt запустила прокат электросамокатов в Киеве. В тестовом режиме услуга работала в Киеве в UNIT.City с прошлого года.

8 августа мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Bolt без согласования с КГГА разместила пункты проката.

По его словам это незаконно, поскольку движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины.