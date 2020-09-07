Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни, в частности в образовательный процесс в учебных заведениях.

Появилось много новых правил безопасности, из-за которых большинству школьников теперь приходится больше времени проводить в классах. Касается это и завтраков.

Так как ученикам теперь приходится есть в классах, изменился и вид школьных завтраков и обедов.

Однако, как это иногда бывает, обещали одно, а получили совсем другое, что возмутило многих родителей.

Чем должны кормить детей

На время карантина учебные заведения решили частично изменить режим питания для детей. Поскольку они больше времени должны проводить в классах, чтобы не подвергать себя и других опасности, горячее и мультипрофильное питание заменили на завтраки.

Оно бесплатное для учащихся 1-4 классов и льготных категорий 5-11 классов.

В такой завтрак должен входить небольшой сэндвич, напиток и фрукты или что-то сладенькое. Иногда вместо сэндвича ученикам предлагают блины или оладьи.

Конечно, это не замена полноценного питания, но пока в Украине действуют противоэпидемические мероприятия, придется смириться с таким подходом.

В некоторых учебных заведениях все же не будут отказываться от горячего питания, но уже за средства родителей.

Меню завтраков для детей должно утверждаться начальником Главного управления Госпродпотребслужбы области или города и директором Департамента образования и науки исполнительного органа горсовета.

Оно должно составляться на две недели и четко соблюдаться поставщиками. Конечно, после двух лет работы для изменения режима питания у родителей были надежды на то, что завтраки будут гораздо качественнее.

Однако реальность оказалась неприятной для многих родителей и детей.

Скандал с завтраками

Уже в первую неделю обучения в социальных сетях начали появляться посты от разгневанных родителей, которые не понимали, как можно накормить детей таким “завтраком”.

Родители публиковали фотографии, на которых можно увидеть, что на завтрак детям предлагали булочку с сыром, которого было очень мало, половину куриного яйца, из фруктов — одна слива.

— Киев, школа № 236. Ланч-бокс для льготной категории детей (ребенок участника боевых действий). Булочка с сыром, треть банана и напиток в стаканчике, который дочь назвала “гибрид чая”, — написала в Facebook Ксения.

Появляются и такие фото, на которых якобы и булочка качественная, и наполнение — не один сыр, но его очень мало.

Конечно, детям не нужно столько калорий, как взрослому человеку, но с такими завтраками складывается впечатление, что на школьниках пытаются сэкономить.

Да, бюджет на эти завтраки относительно мал. В среднем на них должны тратить около 14-15 грн и иногда школьники не получают даже заявленных сэндвичей.

— В школах Кропивницкого такие варианты завтрака за два дня: кефир и булка, три печенья и яблоко, печенье и сок, три печенья с половиной банана и сок. Кому как повезет, кто-то должен наесться яблоком и печеньем и без питья, кому-то повезло иметь еще и полбанана, — делится впечатлениями от новых завтраков Инна.

Помните как красиво показывали Евгения Клопотенко и его инициативу новых школьных обедов? Вкусно, полезно, не дорого…. Опубликовано Катериной Гришекиной Среда, 2 сентября 2020 г.

Но далеко не все видят проблему в этих завтраках. Светлана рассказала Фактам ICTV, что хотя в целом и не поощряет такое питание в школе, не против него, ведь дочери нравится.

— Это больше напоминает перекус, чем завтрак, ведь детям дают сэндвич, йогурт и тому подобное. А хотелось бы какой-то горячей пищи. Но дети таким завтракам очень рады, им нравится, не приходится есть супы или каши. Поэтому я здесь остаюсь на стороне дочери и довольна, — говорит Светлана.

Лилия также рассказывает о том, что ее младшая дочь довольна новыми завтраками, ведь раньше она ела то же, что и на обед.

— Теперь дают бургеры с котлетой и огурцом в пакетах, картошку фри тоже в пакете, но нежирную и несоленую. Запеканку в пакете и какао. Каждое утро фрукты нарезанные. Иногда не какао, а в одноразовом стаканчике компот, — говорит Лилия.

И таких завтраков ребенку хватает, чтобы не голодать до обеда.

Хотя некоторые родители и хотят других блюд для детей, на этой неделе изменений ждать не стоит, ведь меню утверждается на две недели. Пока детей будут кормить теми же “булочками с сыром” и, возможно, небольшим количеством фруктов.

Недовольство родителей понимают как минимум местные власти Киева. Исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что лично будет контролировать то, как дети питаются в школах.

— Мы обязательно вернемся к нашей уже привычной модели мультипрофильного питания в школах. Но это не значит, что предприятия, которые кормят детей пока могут халтурить. Напротив, к вам повышенное внимание и контроль за тем, чтобы правила соблюдались и дети не оставались голодными. С этого дня школьное питание во время пандемии на моем личном контроле, — написал Мондриевский.

Но не только чиновникам нужно следить за тем, чтобы дети получали качественные завтраки.

Как поступать родителям

Согласно рекомендациям для учебных заведений во время карантина никого, кроме детей и персонала не должны пускать на территорию школ. Однако, как и со многими правилами при пандемии, здесь тоже есть проблемы.

В комментарии Фактам ICTV адвокат Иван Либерман рассказал, что родители представляют интересы своих детей. В том числе и в вопросе питания.

— Родители — это официальные законные представители несовершеннолетних детей, в интересах которых они действуют. Поэтому они являются стороной любых сделок. То есть каких-либо переговоров, вынесения решений, заявлений, предложений, жалоб, обращений и тому подобное. Безусловно, они могут контролировать питание в школах, его качество. То есть у них есть и юридическое, и фактическое право влиять или на весь процесс, или на его часть, — говорит адвокат.

То есть если их что-то не устраивает, то они должны обращать на это внимание, в первую очередь, руководства школы. Такого же мнения и украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

По его словам, сейчас у школ есть свобода действий, и они не обязаны ежедневно подавать детям бургеры. Просто никто не захотел до конца разобраться в новых условиях.

— Что нужно сделать школам: не паниковать, а разобраться в вопросе. Что нужно сделать стране: четко объяснить новые правила игры. Не просто слова фасованная продукция, а объяснения и перечень простых блюд, которые относятся к этому понятию, и их рецептура. Потому что, к сожалению, не все школы имеют достаточную квалификацию, чтобы определять, что давать детям в новых условиях, — высказывает мнение Клопотенко.

К этому времени родителям остается самим обращать внимание руководства школы на ситуацию с завтраками.

Если что-то не нравится — идите к директору. Но если это не дает результата, можно обратиться и в вышестоящие инстанции.

— Можно обратиться в районо и облно — это вторая и третья инстанции. Можно обратиться в Комитет по защите прав потребителей. Также родители могут заказать экспертизу (генетическую, молекулярную, товароведческую), которая установит, в должном ли количестве и качестве подается еда детям, — говорит Либерман.

И не нужно думать о том, что это не принесет свои плоды. Ксения, которая была очень разочарована завтраками, уже получила результат. 4 сентября ей прислали фотографии завтрака, который приятно отличался от сэндвичей с одним лишь сыром.

Он состоял из более аппетитного бургера, картошки и напитка.

С любой проблемой нужно учиться бороться, даже если это качество еды в школьной столовой.

Усилия людей и резонанс в обществе способны привести к тому, что ситуация изменится. Надеемся, что в дальнейшем детям будут подавать на завтрак в школах только качественные блюда.

Владислав Бомбела