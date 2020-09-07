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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подорожали: курс валют на 7 сентября

В понедельник, 7 сентября, НБУ установил курс доллара на уровне 27,73 грн, за выходные гривна обесценилась на 4 копейки.

Евро же стоит 32,85 грн, что также дороже на 12 копеек.

Курс валют на 7 сентября

  • $1 — 27,73 грн;
  • €1 — 32,85 грн;
  • 1 польский злотый — 7,38 грн;
  • 10 российских рублей — 3,69 грн.

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Курс доллара в Украине

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.

По его словам, стоимость одного доллара будет колебаться в районе 27-28 грн и не поднимется выше.

Однако, по словам экспертов, в ближайшее время стоит ожидать подорожания американской валюты до 29 грн. Такое мнение высказал экономический эксперт Олег Пендзин.

В украинском госбюджете на 2020 год заложен средний курс доллара 29,5 грн.

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