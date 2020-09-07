В Украине уже несколько дней подряд не растет динамика коронавируса. По состоянию на 7 сентября Covid-19 заболели 2 174 человека, с начала пандемии — 138 068.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 846 больных, выздоровели от коронавируса 62 227 пациентов.

Больше всего человек за сутки заболели в Киеве (244), Львовской (186), Тернопольской (165), Ивано-Франковской (161), Черновицкой (163), Одесской (145) областях.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что самая сложная ситуация сейчас в Дарницком (2 466 больных), Деснянском (1 963) и Днепровском (1 821) районах.

В больницах находятся 909 больных, из них 14 детей и 174 пациента — в тяжелом состоянии.

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Ивано-Франковск откроет школы и детсады, несмотря на красную зону

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что школы и детсады города с 14 сентября откроются, несмотря на отнесение к красной карантинной зоне.

Также мэр попросил полицию не трогать предпринимателей, открывших свои заведения в эти дни.

Доплаты медикам

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что медики получат доплаты до конца сентября. Он отметил, что Кабмин уже принял постановление, регулирующее механизм доплаты врачам на общую сумму 5,95 млрд.

Поэтому теперь больницы смогут заключить соглашения и до конца сентября получить деньги.