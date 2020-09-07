Уроки под прицелом Covid. Школьники и студенты на этой неделе начали новый учебный год. Дистанция условная, на уроках вообще разрешено быть без масок. Учителей и родителей сейчас больше интересует, как долго продержатся школы и университеты, работая в нормальном режиме.

Что будет со школами, когда наступят холода большой вопрос.

В Запорожской области школы закрывались одна за другой. Не работают уже пять.

По решению правительства, если заболел кто-то из школьников, на самоизоляцию отправляется весь класс. Если заболел учитель, идут не только дети, но и все преподаватели. Школа переводится на дистанционное обучение.

В парламенте уже 23 депутата больные Covid. А правительство к новым ковидным реалиям уже готовится. Здесь всерьез задумались про дистанционный режим работы.

Пока министры выстраивали свои графики, под их окнами гремела музыка.

Под здание Кабинета министров приходили артисты. Они требовали снять карантинные ограничения. По словам певицы Ольги Поляковой, одним позволяют проводить концерты, а другим — нет. Своеобразные бунты прокатились и регионами.

Читайте: 2 174 за сутки: динамика коронавируса в Украине не растет несколько дней

С понедельника правительство расширяет так называемую красную зону, где самый высокий уровень заболеваемости. Волна недовольства — в Ивано-Франковской области, Тернопольской и Буковине. Там просто бойкотируют решение правительства о введении жесткого карантина.

Местные предприниматели говорят — не оправились еще от первого закрытия, а теперь их ожидает опять то же самое.

Эпидемиологи уже бьют тревогу — красная зона будет только расширяться. И причины понятны. Осторожность у украинцев отошла на второй план.

К тому же вскоре начнется сезон респираторных заболеваний. Эпидемиологи отмечают, что Covid и грипп опасный коктейль.

Поэтому, возможно Украине снова надо готовиться к локдауну по всей стране? В правительстве рассматривают два сценария — частичного введения ограничений и полного.

Экономические эксперты успокаивают — до конца года жесткий карантин вряд ли будет. Ведь впереди местные выборы, и власть не хочет терять рейтинги.

А вот медики говорят — все будет зависеть от заполнения больничных коек. Сейчас занято почти половину по всей Украине.

Несмотря на отнесение города до красной зоны эпидемиологической опасности, в Ивано-Франковске откроются школы и детсады с 14 сентября. Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова.

Также 4 сентября, горсовет Ивано-Франковская подала иск на Кабмин Украины в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить в городе красную зону карантина.