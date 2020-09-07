7 сентября погода в Украине продолжит быть преимущественно солнечной и теплой, однако западные и часть северных регионов накроют дожди с грозами.

Во всех западных областях в понедельник пройдут дожди с грозами, температура днем — от +19 до +28°С.

На севере в части регионов ожидаются осадки, в Волынской, Ровенской и Житомирской областях, температура днем — от +18 до +28°С. А вот в Черниговской и Сумской областях будет преимущественно солнечно, столбики термометра поднимутся до от +29°С.

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На востоке — солнечно, погода порадует теплом, температура — от +27 до +30°С.

В центре и на юге также не ожидается осадков, воздух в этот день местами прогреется до от +29°С.

Погода на осень 2020

Погода в Украины осенью 2020 будет по-летнему теплой, она будет радовать солнечным теплом.

Прогноз озвучила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Зима в Украине, по ее словам, также будет теплее, чем обычно.