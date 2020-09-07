По состоянию на 7 сентября на всех пляжах Киева запрещено купаться.
Красные флаги получили все пляжи, в частности, Венеция, Радуга, Детский, Золотой, Молодежный, Предместная Слободка, Тельбин, Радуга, Центральный, Черторой, Галерный, Троещина, Вербный, Пуща-Водица.
Причиной ухудшения нормативных показателей воды стала аномальная жара, которая способствовала цветению воды в Днепре.
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Также причиной стали осадки 3 сентября.
На пляжах Киева нашли кишечную палочки
5 августа на 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку. В частности, на пляже Венеция, Веселка, Детский, Золотой, Молодежный, Предмостная Слободка, Радуга, Тельбин, Центральный, Черторый и Вербный.
Также мелкие водоросли были зафиксировали на пляже Галерный в Голосеевском районе.
Источник: Плесо