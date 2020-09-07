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Факты / Украина

На всех пляжах в Киеве запрещено купаться

По состоянию на 7 сентября на всех пляжах Киева запрещено купаться.

Красные флаги получили все пляжи, в частности, Венеция, Радуга, Детский, Золотой, Молодежный, Предместная Слободка, Тельбин, Радуга, Центральный, Черторой, Галерный, Троещина, Вербный, Пуща-Водица.

Причиной ухудшения нормативных показателей воды стала аномальная жара, которая способствовала цветению воды в Днепре.

Читайте: Где купаться в Киеве — лучшие пляжи 2020

Также причиной стали осадки 3 сентября.

На пляжах Киева нашли кишечную палочки

5 августа на 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку. В частности, на пляже Венеция, Веселка, Детский, Золотой, Молодежный, Предмостная Слободка, Радуга, Тельбин, Центральный, Черторый и Вербный.

Также мелкие водоросли были зафиксировали на пляже Галерный в Голосеевском районе.

Источник: Плесо

Фото: Dreamstime

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