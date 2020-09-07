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Факты / Украина

Несмотря на красную зону: Ивано-Франковск откроет детсады и школы

В Ивано-Франковске школы и детсады с 14 сентября откроются, несмотря на отнесение города в красную зону эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в своем обращении в Facebook.

— В следующий понедельник, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценное обучение, — сообщил он.

Он отметил, что соответствующее решение было принято на сессии городского совета.

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Также мэр города попросил полицию не трогать предпринимателей, открывших свои заведения в эти дни, а также поблагодарил предпринимателей за давление на правительство против введения красной зоны.

Суд с Кабмином

В пятницу, 4 сентября, горсовет Ивано-Франковская подала иск на Кабмин Украины в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить в городе красную зону карантина.

Мэр считает субъективными критерии отнесения регионов к определенной зоны. В частности, заполненность кроватей, потому что в больницах города, кроме жителей Франковска находятся больные с Ивано-Франковской и других областей.

Фото: Dreamstime

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