Онлайн детский сад возвращается

Детский сад онлайн для детей 4-7 лет снова доступен для киевлян и всех желающих. Это образовательный инновационный проект, созданный городскими властями во время карантинных мероприятий, чтобы помочь родителям занять детей дома. Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

— Во время карантина мы успешно реализовали детский сад в формате онлайн. Это была беспрецедентная, новая и актуальная инициатива, которую отметили не только СМИ отечественного уровня, но и международного. В начале нового учебного года я рад сообщить, что мы снова готовы продолжать этот проект. Уже с этого месяца онлайн детский сад снова станет доступным, — заявил Валентин Мондриевский.

По его словам, детсадом онлайн уже воспользовались более 100 тыс. семей — как Киева, так и всей страны.

— Онлайн детский сад — это не замена обычным детским садам, а возможность малышей в инновационном интерактивном формате получить очень необходимые навыки: эмоционального интеллекта и ранней профориентации (ознакомление с профессиями), которые лучше закладывать с самого детства, — пояснил директор КНП Образовательное агентство Киева Бадри Лолашвили.

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Он добавил, что с 7 сентября на портале Образовательного Хаба города Киева абсолютно бесплатно дети смогут окунуться в интересные истории, проявить свою эмпатию к другим людям, сформировать собственный характер и даже поработать пожарным, полицейским, учителем, врачом или другими интересными и полезными профессиями.

— Мы не просто сняли видеоролики, а создали мультимедийные занятия в формате SCORM — с анимацией и озвучкой, ведь не все наши маленькие пользователи в таком возрасте еще могут сами читать, — рассказала об обновленном детсад онлайн директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав.

Напомним, ранее мы писали, что премиум обучение стало доступным для всех украинцев.