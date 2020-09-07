За планирование подрыва резервуаров с аммиаком в Луганской области до 10 лет лишения свободы осужден диверсант.
Вину мужчины доказали в суде. Он по выполнению задания кураторов из ФСБ РФ пытался совершить диверсию на территории частного акционерного общества.
Суд признал его виновным в приготовлении к совершению диверсии. Это считается неоконченным покушением на государственную измену и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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За это суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Задержание диверсанта-разведчика
7 июля в городе Северодонецк Луганской области задержали диверсанта-разведчика оккупационной администрации РФ, который хотел взорвать химические вещества на предприятии.
Он хотел взорвать два резервуара с аммиаком на территории частного акционерного общества Северодонецкое объединение Азот, которое относится к объектам I степени химической опасности.
Источник: Прокуратура Луганской области