Несмотря на домашний арест организаторов: финансовая пирамида B2B jewelry продолжает работать

Несколько дней назад Украину всколыхнул настоящий пирамидный скандал. Правоохранители сообщили, что заблокировали финансовую пирамиду, в деятельность которой успели вложить деньги 600 тыс. украинцев.

В СМИ сразу же появилась информация, что речь идет о B2B jewelry.

Сейчас организаторы пирамиды Николай Гонта и его жена находятся под домашним арестом на время следствия. Их подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Об этом Вікнам СТБ сообщили собственные источники в Генпрокуратуре.

Однако пока Николаю Гонте выбирали меру пресечения, в его сети это замалчивали и даже устроили большой праздник в Винницкой области в честь дня рождения B2B jewerly. А сам Гонта, уже находясь под подозрением, записал видеообращение, в котором просил вкладчиков оставаться, а информацию о своем задержании назвал клеветой.

Между тем в магазинах B2B jewelry продолжают продавать сертификаты на золото и серебро, а людям обещают выплачивать огромные проценты еженедельно. Но те, кто отдал деньги, жалуются, что обещанных выплат не было с марта.

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Почему B2B сомнительная инвестиция с признаками финансовой пирамиды?

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила B2B jewelry в список сомнительных инвестиций еще в мае этого года. Поскольку в ювелирных магазинах сети за каждое купленное украшение не просто обещают вернуть деньги на карту, но и доплатить.

Хотя здесь серебро и золото стоит значительно дороже, чем в других ювелирных магазинах.

Наибольший процент и сверхприбыль обещают, если вы купите подарочные сертификаты, цена которых составляет от 1 тыс. грн до миллиона. Также покупателям предлагают 400% годовых от его стоимости.

Но так называемые сертификаты на золото и серебро выдают без чеков и документов, которые гарантировали бы вам возврат денег. Кроме того, эксперты предостерегают, что при умении работать с фотошопом таких документов можно напечатать тысячи.

В конце августа СБУ провела 48 обысков по адресам организаторов финансовой пирамиды в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе.

Известно, что они присвоили $250 млн более 600 тыс. вкладчиков. Средства злоумышленники легализовали путем приобретения элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес.