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Факты / Украина / Политика

Посол Украины вернулся в Беларусь, но контакты на паузе

Игорь Кизим, посол Украины в Беларуси, которого еще 17 августа МИД вызвал для консультаций, вернулся в Минск.

В то же время официальные двусторонние контакты между странами пока на паузе.

По словам Кизима, дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов — от ситуации в самой Беларуси и от интеграционных процессов в рамках Союзного государства с РФ.

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Почему Украина отозвала посла из Беларуси

17 августа официальный Киев отозвал своего посла из Минска для консультаций — впервые в истории белорусско-украинских отношений.

Поводом стала передача России задержанных наемников ЧВК Вагнера, несмотря на наличие всех оснований для их экстрадиции в Украину.

В МИД заявили, что этот шаг подорвал доверие между странами и нанес тяжелый удар двусторонним отношениям.

14 августа вагнеровцы, задержанные в Беларуси 29 июля по подозрению в организации массовых беспорядков во время президентских выборов, вернулись в РФ.

Источник: Радио Свобода

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