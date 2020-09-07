Пожар в Луганской области: очаги тушат пятый день

В Луганской области продолжают тушить лесной пожар, который возник 2 сентября.

Сейчас открытого огня не наблюдается, однако есть отдельные очаги тления сухой травы.

— Всего на территории области к тушению пожаров привлечено 359 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 291 человек личного состава и 67 единиц техники, — отметили в службе.











Пожар в Луганской области тушат уже пятый день / 3 фотографии

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В ГСЧС добавили, что в Новоайдарском и Станично-Луганском районе продолжается тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки, угрозы населенным пунктам нет.

Пожар в Луганской области возник 2 сентября и уже пять дней спасатели борются с огнем.

Во время тушения лесного пожара погиб военнослужащий.

Кроме того, в результате масштабного лесного пожара в Харьковской области пострадали более 30 человек.