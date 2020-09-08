Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов, прибывшие сегодня в Украину, сейчас находятся в Киеве.
Они вышли на связь, сейчас в безопасности и чувствуют себя хорошо, сообщили Фактам ICTV в пресс-службе Виктора Бабарико.
Более подробную информацию о своем прибытии в Украину они сообщат на пресс-конференции.
Она состоится в Киеве в 19.00 по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 8/16 (Укринформ).
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Родненков и Кравцов в Украине
8 сентября члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов въехали на территорию Украину. Вместе с ними была и Мария Колесникова, но ее задержали.
При этом белорусские пограничники утверждали, что Родненкова и Кравцова задержали в Украине, но Госпогранслужба эту информацию назвала фейком.
Фото: TUT.BY