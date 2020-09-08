Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов, прибывшие сегодня в Украину, сейчас находятся в Киеве.

Они вышли на связь, сейчас в безопасности и чувствуют себя хорошо, сообщили Фактам ICTV в пресс-службе Виктора Бабарико.

Более подробную информацию о своем прибытии в Украину они сообщат на пресс-конференции.

Она состоится в Киеве в 19.00 по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 8/16 (Укринформ).

Читайте: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесникова границу не пересекала — ГПСУ

Родненков и Кравцов в Украине

8 сентября члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов въехали на территорию Украину. Вместе с ними была и Мария Колесникова, но ее задержали.

При этом белорусские пограничники утверждали, что Родненкова и Кравцова задержали в Украине, но Госпогранслужба эту информацию назвала фейком.

Фото: TUT.BY