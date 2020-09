Международный день солидарности журналистов: топ-5 расследований 2020

Международный день солидарности журналистов в 2020 году празднуют 8 сентября. В этот день Факты ICTV публикуют подборку самых громких тем 2020, которые вызвали резонанс в обществе, именно благодаря работе журналистов.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января 2020 года. На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Тогда официальный Иран не признавал своей причастности к сбиванию лайнера, однако международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала видео, на котором показано, как ракета сбивает украинский Boeing 737.

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT

— BNO News (@BNONews) January 9, 2020