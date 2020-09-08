Международный день солидарности журналистов: топ-5 расследований 2020

Международный день солидарности журналистов в 2020 году празднуют 8 сентября. В этот день Факты ICTV публикуют подборку самых громких тем 2020, которые вызвали резонанс в обществе, именно благодаря работе журналистов.

Сбивание самолета МАУ в небе над Тегераном

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января 2020 года. На борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Тогда официальный Иран не признавал своей причастности к сбиванию лайнера, однако международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала видео, на котором показано, как ракета сбивает украинский Boeing 737.

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT — BNO News (@BNONews) January 9, 2020

После этого журналисты начали находить все большее количество доказательств, которые прямо указывали на умышленное сбивание самолета. 11 января Иран таки признал, что причастен к гибели людей. Военнослужащие назвали это “человеческой ошибкой”.

Чиновники говорили, что самолет был принят за враждебную цель после того, как он повернул к “чувствительному военному центру”. Силы армии находились в повышенной боевой готовности на фоне напряженности в отношениях с США, отметили в Иране.

Убийство Павла Шеремета

На окончании 2019 года Нацполиция выступила с заявлением, что в деле убийства журналиста Украинской правды есть веские сдвиги и выявлены возможные исполнители.

По версии следствия, подозреваемыми в совершении этого преступления являются волонтер и врач Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и медсестра Яна Дугар.

Пресс-конференция проходила при участии президента Зеленского и генпрокурора Рябошапки, их присутствие придавало веса обвинению МВД.

Читайте: Проблема без решения. Как часто запугивают активистов и к чему это может привести











День солидарности журналистов: топ-3 самых громких тем 2020 года / 3 фотографии

Однако волонтерское движение, ветераны АТО и скептические журналисты не поверили на слово, поэтому начали искать факты, которые могли бы подтвердить или опровергнуть такое заявление правоохранителей.

Сначала возмущение вызвал текст подозрения, поскольку содержал довольно “странное трактование”.

— Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, находясь на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов и имея навыки обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича, — говорится в фрагменте, что является общим для подозрений Антоненко, Кузьменко и Дугар.

21 мая подозрение изменили, из них исчезли упоминания о “ультранационалистических идеях” и “величие арийской расы», а организаторами следствие теперь называют неустановленных лиц.

Антоненко теперь называют исполнителем преступления, как и Кузьменко, а Дугар — пособницей. Общественность не доверяет следствию.

Просидев долгое время в СИЗО, Кузьменко таки перевели на круглосуточный домашний арест. Другой фигурант этого дела Андрей Антоненко пока остается под арестом.

25 августа Шевченковский райсуд назначил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по существу на 4 сентября судом присяжных.

Дело продолжается, а журналисты продолжают указывать на неточности фактов, которыми руководствуется сторона обвинения.

Распространение Covid-19 в Китае

Коронавирус зародился и распространился из китайского города Ухань, однако ни власть страны, ни ВОЗ не спешили быть тревогу и долгое время скрывали истинные масштабы болезни.

Первые случаи заражения фиксировали еще в ноябре 2019 года, но для локализации болезни не делали надлежащих мер. Когда люди заметили, что болезнь очень быстро передается и иногда имеет летальный исход, тогда мировые СМИ забили тревогу, публикуя данные о настоящей ситуации с коронавирусом в Китае.

Только 11 марта ВОЗ объявила пандемию и начала политику борьбы с Covid-19. Страны начали закрывать границы, предприятия, останавливать транспорт и любую социализацию людей, но было поздно.

Болезнь распространилась на все континенты и пересекла границу в 27 млн инфицированных. Локдаун понес за собой наибольшие экономические потери со времен Второй мировой войны, а большинство стран до сих пор переживают всплески заболеваний.

Роль журналистов в жизни общества

Очень часто журналисты дают огласку историям, которые без медийной поддержки не получили бы развития.

Изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке, избиение Луговой в поезде Мариуполь-Киев, смертельное ДТП на Старообуховской трассе, где погибла многодетная семья или отравления Навального — это далеко не весь перечень возмутительных новостей, какие именно благодаря журналистам получили должную огласку и резонанс.