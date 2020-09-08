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Факты / Украина / Общество

К смягчению карантина не готовы Киев и 17 областей

По состоянию на 8 сентябре Киев до сих пор находится в списке Минздрава среди 18 регионов, которые не готовы к отмене карантинных запретов.

Обновленный список областей:

  1. город Киев;
  2. Киевская область;
  3. Винницкая;
  4. Волынская;
  5. Житомирская;
  6. Закарпатская;
  7. Ивано-Франковска,
  8. Львовская;
  9. Николаевская;
  10. Одесская,
  11. Ровенская;
  12. Сумская;
  13. Тернопольская;
  14. Харьковская;
  15. Хмельницкая;
  16. Черкасская;
  17. Черниговская;
  18. Черновицкая.

Карантин в Україні 8 вересня

Для ослабления карантинных мероприятий критерий заболеваемости коронавирусом в регионе не может превышать показатель 40 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней, а загруженность коек в больницах — ниже 50%. На сегодняшний день этим требованиям Минздрава соответствуют только семь областей.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавирус в Украине

В Украине 8 сентября зафиксировали 2 411 новых случаев Covid-19, а с начала эпидемии заразились уже 140 479 украинцев.

Умерли за день 57 пациентов, в тоже время выздоровели 940 человек.

Первое место по количеству новых случаев уже несколько дней за Киевом — 235, второе и третье места — у Харьковской (230) и Одесской (196) областей.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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