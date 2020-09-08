По состоянию на 8 сентябре Киев до сих пор находится в списке Минздрава среди 18 регионов, которые не готовы к отмене карантинных запретов.
Обновленный список областей:
- город Киев;
- Киевская область;
- Винницкая;
- Волынская;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковска,
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская,
- Ровенская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черниговская;
- Черновицкая.
Для ослабления карантинных мероприятий критерий заболеваемости коронавирусом в регионе не может превышать показатель 40 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней, а загруженность коек в больницах — ниже 50%. На сегодняшний день этим требованиям Минздрава соответствуют только семь областей.
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Коронавирус в Украине
В Украине 8 сентября зафиксировали 2 411 новых случаев Covid-19, а с начала эпидемии заразились уже 140 479 украинцев.
Умерли за день 57 пациентов, в тоже время выздоровели 940 человек.
Первое место по количеству новых случаев уже несколько дней за Киевом — 235, второе и третье места — у Харьковской (230) и Одесской (196) областей.