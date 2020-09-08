По состоянию на 8 сентябре Киев до сих пор находится в списке Минздрава среди 18 регионов, которые не готовы к отмене карантинных запретов.

Обновленный список областей:

город Киев; Киевская область; Винницкая; Волынская; Житомирская; Закарпатская; Ивано-Франковска, Львовская; Николаевская; Одесская, Ровенская; Сумская; Тернопольская; Харьковская; Хмельницкая; Черкасская; Черниговская; Черновицкая.

Карантин в Україні 8 вересня

Для ослабления карантинных мероприятий критерий заболеваемости коронавирусом в регионе не может превышать показатель 40 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней, а загруженность коек в больницах — ниже 50%. На сегодняшний день этим требованиям Минздрава соответствуют только семь областей.

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Коронавирус в Украине

В Украине 8 сентября зафиксировали 2 411 новых случаев Covid-19, а с начала эпидемии заразились уже 140 479 украинцев.

Умерли за день 57 пациентов, в тоже время выздоровели 940 человек.

Первое место по количеству новых случаев уже несколько дней за Киевом — 235, второе и третье места — у Харьковской (230) и Одесской (196) областей.