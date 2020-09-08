Курс валют НБУ на 8 сентября 2020 в Украине

Курс доллара по состоянию на 8 сентября подорожал на 2 копейки. Согласно обновленному курсу валют Национального банка Украины, курс иностранной валюты установлен на уровне 27,75 грн/1$.

Курс евро наоборот упал на 5 копеек — до 32,80 грн/1€.

Российский рубль немного упал в цене, его курс составляет 0,365 грн.

Курс валют на 8 сентября:

$1 — 27,7509 грн;

€1 — 32,8099 грн;

1 польский злотый — 7,3737 грн;

10 российских рублей — 3,6502 грн.

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Прогноз курса доллара на конец года

Согласно прогнозу Минэкономики Украины, в конце года стоит ожидать курса доллара 28,3 грн/1$, а среднегодовой курс зафиксируется на уровне 27 грн/1$.

В мартовском прогнозе ожидалось, что среднегодовой курс будет 29,5 грн/1$.