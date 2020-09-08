Об этом заявил инженер-проектировщик Николай Хрусталев в своей публикации в Facebook.

— Увы, нарушение строительных норм — это системная проблема в Киеве, недвижимость премиум-класса не исключение. То, что первым загорелся Taryan Towers — просто совпадение, на очереди многие другие. К примеру, вы знаете, что только у Signature есть подходящая вертолетная площадка для эвакуации жителей? — отметил эксперт.

Хрусталев также заявил:

— Особняком стоит проблема подъездных путей для пожарного транспорта: во время пожара в Taryan Towers МЧС столкнулись с невозможностью подъехать к башням из-за припаркованного транспорта, если бы объект был уже сдан и там жили люди, то без человеческих жертв бы не обошлось. Из всех, кого мониторил, только Signature сделали отдельный пожарный въезд на стилобат, в ЖК Philadelphia побеспокоились о доступе к дому пожарного транспорта, а так, пожалуй, больше никого и не знаю, что бы так заморочился.

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— Качество материалов, используемых в строительстве, также имеет значение, в этом можно было опять же убедиться во время пожара. Какими нормами руководствовались инженеры Taryan Towers — для меня загадка, но использовать горючий утеплитель в строительстве лакшери сегмента — преступление и перед покупателями, и перед совестью. Например, в KAN Development в качестве утеплителя использовали минераловатные плиты, относящиеся к негорючим материалам. Или же Киевгорстрой, все дома ЖК Киевгорстрой утеплены минеральной ватой, а это безопасный и эффективный утеплитель, — резюмировал эксперт.

Напомним, 2 сентября 2020 года в 20:57 произошло возгорание на 34 этаже элитной многоэтажки в центре Киева — Taryan Towers.

В следствии пожара никто не пострадал, однако попытки владельцев здания замять историю спровоцировали череду скандалов.